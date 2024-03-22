نائب لبناني يستبعد أن يشكل التلاقي المسيحي مخرجا لأزمة الرئاسة

استبعد عضو كتلة "الجمهورية القوية" في البرلمان اللبناني، النائب والوزير السابق بيار بوعاصي أن يشكل التلاقي المسيحي والحوار مخرجا للخروج من عنق زجاجة الأزمة الرئاسية في البلاد.

جاء ذلك في معرض تعليق النائب بوعاصي على دعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى مد اليد للقوى المسيحية، والتقارب في ما بينهم على أساس صون الشراكة والتوازن في الحكم.

وكان باسيل قد تحدث في كلمته خلال المؤتمر السنوي الوطني، حول أهمية وحدة الساحات اللبنانية والتضامن بين القوى المسيحية، مطالبًا كلّ القوى المسيحية "باسم كل التضحيات وآلاف الشهداء وضع خطٍّ أحمر تحت الوجود والشراكة المتناصفة".