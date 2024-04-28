وفد حماس يزور القاهرة الاثنين لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار

نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في حركة حماس الفلسطينية قوله إن وفدًا من الحركة سيزور القاهرة، غدا الاثنين؛ لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف القيادي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الوفد سيناقش وقف إطلاق النار المقترح الذي عرضه الوسطاء، وكذلك رد إسرائيل.

وكانت الحركة قالت، أمس السبت، في بيان، إنها تلقت رد إسرائيل الرسمي على أحدث مقترح لها بخصوص وقف إطلاق النار، مضيفة أنها ستدرسه قبل أن تسلم ردها.

وقال القيادي خليل الحية، وفق بيان الحركة، إنها تسلمت "رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سُلم للوسطين المصري والقطري، في الثالث عشر من أبريل، وستسلم الحركة ردها حال الانتهاء من دراسته".

وبعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، لا تزال المفاوضات متعثرة؛ إذ تتمسك حماس بمطالبها بضرورة أن ينهي أي اتفاق الحرب.

وقال مسؤول مطلع لـ"رويترز" إن وفدا مصريا زار إسرائيل، يوم الجمعة؛ لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم مقاتليها على بلدات إسرائيلية، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها، لكنها مستعدة لبحث هدنة محدودة يُطلق بموجبها سراح 33 بدلا من 40 رهينة لدى حماس، كان النقاش يدور حولهم من قبل.