حماس تعلق المفاوضات.. وخبراء يتحدثون عن سيناريوهات جديدة

أكد خبراء أن إعلان حركة حماس تعليق المفاوضات بشأن صفقة تبادل قد يشكّل سيناريوهات جديدة لكسب المزيد من الوقت في سبيل تحسين شروطها.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قطر أبلغت تل أبيب بأن حركة حماس قررت تعليق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة شهدت "إحراز تقدم في أعقاب رصد تحول في موقف حماس".

وقال الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية د.منصور أبو كريم لـ "إرم نيوز" إن بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية لا يريدان وقف الحرب على قطاع غزة في الوقت الراهن، ويتطلعان إلى "مزيد من ارتكاب الجرائم والمجازر لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كامل".

وأضاف أبو كريم أن "هذه الرؤية تتضح أكثر من خلال التصريحات التي أدلى بها نتنياهو بعد اجتماعه مع أهالي الأسرى الموجودين لدى حركة حماس، وبالرغم من كل الضغوط التي تمارس عليه وعلى حكومته سواء بالتظاهرات أو الإضرابات من قبل أهالي الأسرى ومؤيديهم وحتى المعارضة الإسرائيلية، إلا أنه ثابت على موقف حكومة الحرب، ما يعني أنه قدم المقترح لامتصاص غضب الأهالي وتحويله تجاه تعنت حركة حماس".