الحكومة اليمنية تحذر من تلويح ميليشيا الحوثي بضرب الكابلات البحرية‎

حذرت الحكومة اليمنية، تهديد ميليشيات الحوثي، بالاعتداء وتخريب الكابلات البحرية الحيوية، في البحر الأحمر، "يشكل تهديداً خطيراً لواحدة من أهم البنى التحتية الرقمية في العالم".

وشدد معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني، على أن "تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بالاعتداء على الكابلات البحرية المارة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يشكل تهديداً خطيراً".

ووصف الأرياني، في منشور عبر منصة "إكس"، الكابلات البحرية تلك بأنها "واحدة من أكثر ثلاث نقاط التقاء للكابلات في العالم وواحدة من أهم البنى التحتية الرقمية في العالم".

واعتبر الوزير اليمني أن تلويح ميليشيا الحوثي باستهداف الكابلات البحرية "يؤكد أننا أمام جماعة منفلتة ليس لإرهابها سقف ولا حدود وإجرامها فاق كل التوقعات"، على حد تعبيره.