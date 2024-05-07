المغرب.. دعوات للحكومة بالتحرك بعد احتجاز مواطنين في تايلاند
دعا نواب في البرلمان المغربي، حكومة بلادهم إلى التدخل لإنقاذ عشرات من المغاربة الذين تحتجزهم ميليشيا مسلحة على الحدود بين ميانمار وتايلاند.
وتم اختطاف المغاربة، وهم مجموعة من الشبان والشابات، بعدما تم إقناعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفرص توظيف وهمية في مجال التجارة الإلكترونية مقابل أجور مرتفعة، بحسب مصادر.
وقالت شقيقة أحد الضحايا في تصريحات صحفية، إن الضحايا قُدّمت لهم تذاكر طيران، وإقامات مجانية في الفنادق، قبل نقلهم إلى مجمعات سكنية مغلقة، حيث جرى إجبارهم على العمل في شبكات احتيال إلكترونية وهمية في ظروف قاسية.
وشغلت هذه الواقعة الرأي العام في البلاد على مدى الأيام الماضية.
وقال النواب إن الضحايا يتعرّضون للتعذيب من قبل أفراد ميليشيات، متسائلين عن "الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لمعالجة هذه القضية، وإن كانت قد أجرت اتصالات مع تايلاند وميانمار".
وعبّرت عضوة مجلس النواب، نبيلة منيب، عن قلقها بشأن الحادثة، وقالت إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة.
ودعت منيب في تصريح لـ"إرم نيوز"، الدولة المغربية إلى إنقاذ الشبان المحتجزين من قبل ميليشيات في شرق آسيا، مؤكدة أن المعلومات المتوافرة بشأن المحتجزين "شحيحة لحد الساعة.
وفي تعليقه على الحادثة، قال الخبير الإستراتيجي عبدالرحمان مكاوي لـ"إرم نيوز"، إن المغرب يتمتع بـ"علاقات طيبة" مع تايلاند، سيستغلها لإنقاذ المحتجزين.
وحذَّر مكاوي، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديجون الفرنسية، الشباب من "السقوط في فخ شبكات الاتجار بالبشر خاصة في بعض الدول الآسيوية، التي تقدم عروضًا مغرية لاستقطاب العاملين بهذا المجال".
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن هذا المجال بات يُستغل من طرف مافيات الاتجار بالبشر، وعصابات الجريمة الإلكترونية، لجني أرباح خيالية.
وكانت السفارة التايلاندية في المغرب، أكدت قبل أيام، أن الأخبار المتداولة بشأن اختطاف وتعذيب مواطنين مغاربة في دول جنوب شرق آسيا، من بينها تايلاند، "غير دقيقة أو محققة".
وأضافت أن "التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية لا تزال جارية"، مشيرة إلى أن " استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق ظاهرة حديثة تعمل حكومات المنطقة على التصدي لها".