المغرب.. دعوات للحكومة بالتحرك بعد احتجاز مواطنين في تايلاند

دعا نواب في البرلمان المغربي، حكومة بلادهم إلى التدخل لإنقاذ عشرات من المغاربة الذين تحتجزهم ميليشيا مسلحة على الحدود بين ميانمار وتايلاند.

وتم اختطاف المغاربة، وهم مجموعة من الشبان والشابات، بعدما تم إقناعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفرص توظيف وهمية في مجال التجارة الإلكترونية مقابل أجور مرتفعة، بحسب مصادر.

وقالت شقيقة أحد الضحايا في تصريحات صحفية، إن الضحايا قُدّمت لهم تذاكر طيران، وإقامات مجانية في الفنادق، قبل نقلهم إلى مجمعات سكنية مغلقة، حيث جرى إجبارهم على العمل في شبكات احتيال إلكترونية وهمية في ظروف قاسية.

وشغلت هذه الواقعة الرأي العام في البلاد على مدى الأيام الماضية.

وقال النواب إن الضحايا يتعرّضون للتعذيب من قبل أفراد ميليشيات، متسائلين عن "الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لمعالجة هذه القضية، وإن كانت قد أجرت اتصالات مع تايلاند وميانمار".

وعبّرت عضوة مجلس النواب، نبيلة منيب، عن قلقها بشأن الحادثة، وقالت إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة.

ودعت منيب في تصريح لـ"إرم نيوز"، الدولة المغربية إلى إنقاذ الشبان المحتجزين من قبل ميليشيات في شرق آسيا، مؤكدة أن المعلومات المتوافرة بشأن المحتجزين "شحيحة لحد الساعة.