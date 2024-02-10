"تقارب لافت" ينعش الآمال بإطلاق نفق بحري بين المغرب وإسبانيا

قال خبراء إن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بحري عن طريق مضيق جبل طارق، بات قريباً من التحقق، في ظل التقارب السياسي الكبير بين الرباط ومدريد.

وأكدت قراءات عديدة، أن إحياء هذه الفكرة التي برزت في أواخر السبعينيات؛ تعِد بمستقبل اقتصادي واعد لأوروبا والقارة السمراء.

وبعد إعلان اختيار الملف المشترك لـ"مونديال 2030" بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، برز من جديد الحديث عن هذا المشروع بقوة في الأوساط الإعلامية المغربية وكذا في الدولة الإيبيرية.

وحيال ذلك، أفادت صحيفة "إل فارو" الإسبانية، قبل أيام، بأن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، يمكن أن يتحول إلى حقيقة واقعية خلال نهائيات كأس العالم 2030.

وخصصت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، ما يزيد على مليوني يورو، لدراسة تصميم نفق للسكك الحديدية سيربط أراضيها بالمغرب عبر مضيق جبل طارق.

من جهتها، قالت وزيرة النقل الإسبانية، راكيل سانشيز، في تصريحات صحفية، إن المشروع يعد ذا أهمية جيواستراتيجية قصوى، كما أنه قادر على أن يحسن العلاقات بين كل من إسبانيا والمغرب وأوروبا وأفريقيا.

ويُتوقع أن ينجز مشروع الربط القاري بطول 28 كيلومتراً، وسيربط مدينة طنجة بمدينة طريفة الإسبانية.

ظروف مواتية

وقال المحلل السياسي الدكتور محمد شقير، إن المشروع تبلور في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة لدراسته، لكن لعوامل متعددة توقفت الدراسات.

وأضاف شقير في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن استئناف دراسة هذا المشروع من جديد بعد سنوات طويلة من التوقف، جاء بعد أن تهيأت له عدة ظروف لإنجازه؛ منها اقتناع قيادتي البلدين بأهمية تحقيقه، نظرًا للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية التي أصبحت تجمع بين البلدين، وتزايد مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية التي فاقت العلاقات الاقتصادية مع فرنسا.

ورأى المتحدث، أن وعي السلطات الإسبانية بأن المغرب أصبح يشكل نقطة الربط بين أوروبا وأفريقيا يشجع على الإسراع للتقدم بدراسة آليات إنجاز المشروع، مشيراً إلى أن إنجاز نفق بحري بين البلدين سيُسهل انسياب الحركتين السياحية والتجارية بين البلدين.

وأكد شقير، أن نجاح البلدين مع البرتغال بتنظيم كأس العالم لسنة 2030 "سيزيد الدفع إلى تحقيق هذا المشروع، خاصة بعدما اتفق المغرب مع نيجيريا ودول أفريقية أخرى على إنجاز مشروع أنبوب الغاز النيجيري"، والذي في اعتقاده "سيقوي بالدفع في هذا الاتجاه".

وشدد الخبير السياسي على أن التحدي المطروح "يتمثل بالتمويل، الذي يمكن توفيره من خلال إقناع مؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل هذا المشروع الضخم".

"المونديال المشترك"

ورأى الباحث والخبير في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق، أن الربط القاري حلم يراود المغرب وإسبانيا منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ أنشئت لجان دراسات وشركة خاصة بهذا الأمر في المغرب وأيضاً بإسبانيا، ودائما ما كان هذا الحلم قاب قوسين أو أدنى من التحقق، ولكن الأسباب السياسية حالت دون ذلك.