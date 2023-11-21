المفوضية الأوروبية: لا دليل على أن مساعداتنا للفلسطينيين تذهب إلى حماس

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين لم تخلُص إلى أي دليل على أن الأموال تذهب إلى حركة حماس، وإن برنامجها سيستمر دون إبطاء.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس: "لم تصل المراجعة إلى أي مؤشرات على أن منظمة حماس استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي".