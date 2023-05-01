"كارثة شاملة" على الأبواب.. تحذير من تبعات فرار مليون شخص من السودان

تتزايد المخاوف لدى دول الجوار من تبعات فرار متوقع لنحو مليون سوداني في تقديرات جديدة، وما سينتج عنها من ضغوطات على تلك الدول، التي تعاني هي الأخرى من مصاعب اقتصادية.

وأدت الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى فرار مئات الآلاف من السودانيين والمقيمين فيها إلى دول مثل مصر وليبيا وغيرها، وهو ما يضغط اقتصادياً ومعيشياً على تلك الدول.

وقال مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، إن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال رؤوف مازو في إفادة للدول الأعضاء في جنيف: "بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى الدول السبع المجاورة".

وأضاف أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني في حين أن الباقين لاجئون يعيشون بشكل مؤقت هناك.

من جهته، حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة" وأن امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى مبعث قلق كبير.

وقال عبده ديانج، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان في إحاطة للدول الأعضاء عبر اتصال بالفيديو: "مر أكثر من أسبوعين من القتال المدمر في السودان، صراع يحول الأزمة الإنسانية في السودان إلى كارثة شاملة".

وأضاف ديانج أن المدنيين يلجؤون إلى مناطق بالسودان أقل تأثرا بالقتال أو يفرون إلى دول الجوار.

وأردف أن "الآثار غير المباشرة للأزمة على الصعيد الإقليمي مثار قلق كبير".