بهذه الطريقة..عائلات أمريكية تساند الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لغزة (فيديو إرم)
عمدت عائلات أمريكية إلى دعم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية، عن طريق تقديم الطعام والمواد الضرورية للمعتصمين.
ورصدت كاميرا "إرم نيوز" أجواء الدعم والمساندة المقدمة للطلاب وأعضاء هيئات التدريس المحتجين، ومن بينهم المعتصمون في جامعة "برنستون" التي تُعدّ واحدة من أفضل 3 جامعات في العالم، وواحدة من أعرق الجامعات الأمريكية.
وقدم عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، شرحا تصويريا لـ"إرم نيوز" عن هذا الدعم، راصدا أجواء الاحتجاجات الطلابية من داخل حرم الجامعة، التي أسست عام 1746.
وتصاعد دعم عائلات أمريكية لاحتجاجات طلاب الجامعات بعد التعامل العنيف من جانب السلطات الأمريكية مع المحتجين، ودخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي، واعتقال أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في هذه الاعتصامات الرافضة للحرب في غزة.
وتُحضر عائلات أمريكية، على مدار الساعة، أطعمة وأدوات معيشة للطلاب داخل اعتصامهم في حرم جامعة "برنستون"؛ تأييدا لما يقومون به، ورفضا لما تقوم به السلطات الأمريكية من أعمال عنف وملاحقة ضد ما تعلنه أمريكا دائما من مبادئ ديمقراطية تتعلق بحرية إبداء الرأي والتظاهر.
وحمل المعتصمون لافتات تطالب إدارات الجامعات الأمريكية بوقف استثماراتها مع شركات وجهات إسرائيلية، وجاء في اللافتات مطالبات بوقف قتل الأبرياء والأطفال في قطاع غزة.
وقال عفيفي إن المجتمع الأمريكي يساعد الطلاب بجميع الطرق، وسط مشاركة مختلف الجنسيات الرافضة للسياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل في الحرب على غزة.
وكانت الجامعة قد شهدت، أخيرا، عملية تصويت على قرار يطالب إدارتها بمقاطعة شركة "كاتربيلر" الأمريكية؛ لقيامها بتزويد إسرائيل بمعدات ومركبات تستخدم في ارتكاب "جرائم" بحق الشعب الفلسطيني.