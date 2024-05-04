بهذه الطريقة..عائلات أمريكية تساند الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لغزة (فيديو إرم)

عمدت عائلات أمريكية إلى دعم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية، عن طريق تقديم الطعام والمواد الضرورية للمعتصمين.

ورصدت كاميرا "إرم نيوز" أجواء الدعم والمساندة المقدمة للطلاب وأعضاء هيئات التدريس المحتجين، ومن بينهم المعتصمون في جامعة "برنستون" التي تُعدّ واحدة من أفضل 3 جامعات في العالم، وواحدة من أعرق الجامعات الأمريكية.



وقدم عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، شرحا تصويريا لـ"إرم نيوز" عن هذا الدعم، راصدا أجواء الاحتجاجات الطلابية من داخل حرم الجامعة، التي أسست عام 1746.



وتصاعد دعم عائلات أمريكية لاحتجاجات طلاب الجامعات بعد التعامل العنيف من جانب السلطات الأمريكية مع المحتجين، ودخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي، واعتقال أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في هذه الاعتصامات الرافضة للحرب في غزة.