بعد الكشف عن تعذيب معتقلين فلسطينيين فيه.. هل يغلق "سدي تيمان" الإسرائيلي؟

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل، في التماس مقدم من 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية، تُطالب فيه بإغلاق فوري لمعتقل "سدي تيمان" العسكري؛ إثر تقارير عن تعذيب وقتل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخله.

وقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، ومقرها تل أبيب، و4 مجموعات حقوقية أخرى، التماسًا لإغلاق "سدي تيمان"، مشيرة إلى "الانتهاكات الصارخة"، التي تجعل الحرمان من الحرية غير دستوري.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: يجري حاليًا نقل مئات السجناء الفلسطينيين من معتقل "سدي تيمان" المُثير للجدل، والذي يديره الجيش في صحراء جنوب إسرائيل، وذلك في أعقاب مزاعم خطيرة عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين تأتي وسط تحد قانوني رفيع المستوى وتدقيق متزايد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك بعد أن جاء نقلهم بعد جلسة استماع للمحكمة العليا، يوم أمس الأربعاء، ما يمثل أول طعن قانوني ضد شرعية "سدي تيمان".