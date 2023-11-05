ما أهداف إسرائيل من الغزو البري لغزة؟
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالة تساءلت فيها عن الأهداف وراء الغزو البري الذي بدأته إسرائيل على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل شرعت في عملية حرب مدن معقدة ومحفوفة بالمخاطر؛ ما يثير تساؤلات حول الأهداف النهائية لإسرائيل والتحديات التي تواجهها".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "أهداف الغزو البري الإسرائيلي لا تزال غير مؤكدة، إذ يأتي ذلك بعد قصف جوي مكثف، تم خلاله إطلاق أكثر من 8 آلاف قذيفة على غزة".
وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن "القوات الإسرائيلية تحاول تطويق مدينة غزة، ربما كمقدمة للاستيلاء على ما كان في السابق عاصمة القطاع، فحرب المدن، رغم خطورتها تقدم مزايا للمدافعين، كما قامت حماس بتحصين موقعها بشبكة أنفاق تحت الأرض".
وذكرت الصحيفة، أن المحلل بن باري من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية يعتقد أن "أهداف إسرائيل تبدو متناقضة، فبينما صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هدف الغزو هو تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإعادة الأسرى، فالأول يعني ضمنًا هجومًا عدوانيًّا، وربما مع قدر أقل من الاهتمام بالخسائر البشرية، في حين يتطلب الخيار الثاني نهجًا أكثر دقة يتضمن تحديد مكان 240 أسيرًا".
وقالت إن "أمام حركة حماس خيارات في كيفية الرد، إذ تقدر إسرائيل حجم القوة المقاتلة لحماس بنحو 30 ألف جندي، وفي حال قرروا القتال فإنهم سيلحقون خسائر فورية بالجيش الإسرائيلي، أو سيختارون الانسحاب الإستراتيجي إلى الجزء الجنوبي من غزة، ومن المحتمل أن يأخذوا رهائن معهم".
واعتبرت الصحيفة، أن "إسرائيل تحتفظ بمزايا عسكرية كبيرة، بما في ذلك التفوق الجوي، وقوة قتالية حديثة ومدربة تدريبًا جيدًا، وترسانة كبيرة من الدبابات، ولكن يتعين عليها أيضًا أن تحافظ على الأمن في الشمال ضد حزب الله في لبنان وأن تتعامل مع الوضع المتدهور في الضفة الغربية".
وبحسب الصحيفة، "تشكل معركة مدينة غزة تحديًا لكلا الجانبين، إذ إن حرب المدن خطيرة بطبيعتها، وقد يقع المدنيون في مرمى النيران، وهذا يثير مخاوف بشأن تدمير المناطق الحضرية واحتمال سقوط ضحايا بين المدنيين".
وختمت الصحيفة المقالة بالقول إن "الغزو البري الإسرائيلي لغزة يثير حالة من عدم اليقين بشأن أهدافه النهائية والتحديات التي يواجهها في إدارة حرب المدن، وتتوقف نتيجة الصراع على كيفية تكيُّف الجانبين مع الظروف المعقدة والخطيرة في قطاع غزة".
المصدر: الغارديان البريطانية