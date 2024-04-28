"رجل ليبيا" يستنفر ممثلي 3 دول لبعث المسار الأمني المتعثر

عادت الدبلوماسية الفرنسية لمحاولة إحياء المسار الأمني المتعثر في ليبيا، من خلال الدفع بخطة لتشكيل وحدات عسكرية مشتركة وموحدة بين الشرق والغرب، من أجل تأمين الحدود الشاسعة للبلاد.

وتعتزم باريس عقد اجتماع أمني غربي برئاسة المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا بول سولير، المعروف باسم "رجل ليبيا".

ويتمحور الاجتماع المرتقب حول تأمين الحدود التي تخضع لسيطرة الفصائل القبلية في الغرب والجنوب، والجيش الوطني الليبي في الشرق.

وكشف موقع "أفريكا أنتليجنس" الفرنسي المقرب من دوائر الاستخبارات، عن مشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع الأمريكية والبريطانية والإيطالية خلال الأيام القليلة المقبلة بالاجتماع لمناقشة القضايا الأمنية في ليبيا.

وتسعى حكومة ماكرون للدفع بخطة تشكيل وحدات مشتركة لتأمين الحدود مع رئيسي أركان الجيش الوطني الليبي في الشرق والغرب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة العسكرية 5+5 بهدف الوصول إلى "جيش موحد".

كما تحاول فرنسا دمج الميليشيات ورحيل المرتزقة الأجانب، خاصة مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية التي تتمتع بقوة في الشرق والجنوب الغربي من البلاد.