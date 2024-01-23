القاهرة تطالب تل أبيب بالتوقف عن تأجيج التوتر حول محور فيلادلفيا

طالبت القاهرة، أمس الاثنين، تل أبيب، باحترام معاهدة السلام، والتوقف عن إطلاق التصريحات، بخصوص محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، التي من شأنها أن تؤدي إلى توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة.

وذهب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، في بيان إلى أن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية حدودها، مضيفا أن بلاده ستواصل دورها في حل مشاكل المنطقة.

وقال رضوان إن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".

وشدد المسؤول على أن هذه الادعاءات "لن تنجح في إثناء مصر عن القيام بمسولياتها الداخلية والإقليمية والدولية"، مبينا أن سببها هو "تبرير استمرارها (إسرائيل) في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليونَي فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما".

وذكر البيان أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال محور فيلادلفيا، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية المُوقعة بينها وبين مصر".