مقتل 3 سوريين في هجوم بطائرة مسيرة على ريف حماة

قتل ثلاثة سوريين وأُصيب اثنان آخران، إثر هجوم بطائرة مسيرة على ريف حماة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في قيادة شرطة حماة قوله إن "اعتداء إرهابيًا بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 3 مواطنين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة".

وأضاف أن "طائرة مسيرة، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب، اعتدت بعدة قذائف على الأحياء السكنية في بلدة الربيعة، ما أسفر عن أضرار مادية إلى جانب الضحايا والمصابين".

وقال المصدر إن "التنظيمات الإرهابية أطلقت أيضًا 3 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في قرية ناعور شطحة، بمنطقة سهل الغاب، في ريف حماة الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة".

ولاحقاً، أعلن الجيش السوري أن وحدات منه تعمل في ريفيْ حماة وحلب أسقطت عدة طائرات مسيرة أطلقتها "التنظيمات الإرهابية" للاعتداء على المناطق الآمنةـ، بحسب بيان آخر.

وقالت وزارة الدفاع إن "وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تدمير وإسقاط 8 مسيرات محملة بالقذائف المتفجرة بريفي حماة وحلب والتي كانت تستهدف المدنيين الآمنين".