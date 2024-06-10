الجيش الإسرائيلي يبث تسجيلا لعملية تحرير الرهائن في غزة (فيديو)

وكانت إسرائيل أعلنت، يوم السبت الماضي، أن قواتها تمكنت من تحرير 4 من الرهائن المختطفين منذ أكتوبر، في عملية بمنطقة النصيرات في قطاع غزة.

بينما أعلنت حماس أن 3 من الرهائن الآخرين قُتلوا خلال تلك العملية، كما أعلنت أن أكثر من 200 فلسطيني قُتلوا في المخيم خلال تنفيذ العملية ذاتها.