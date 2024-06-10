الجيش الإسرائيلي يبث تسجيلا لعملية تحرير الرهائن في غزة (فيديو)
نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو لما قالت إنه يظهر لحظات عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في منطقة النصيرات بقطاع غزة.
ويظهر في التسجيل، الذي يحمل شعار وحدة "يمام" عالية التدريب التابعة للشرطة الإسرائيلية، عدد من الجنود وهم يقتحمون منزلاً بداخله 3 أسرى.
وكانت إسرائيل أعلنت، يوم السبت الماضي، أن قواتها تمكنت من تحرير 4 من الرهائن المختطفين منذ أكتوبر، في عملية بمنطقة النصيرات في قطاع غزة.
بينما أعلنت حماس أن 3 من الرهائن الآخرين قُتلوا خلال تلك العملية، كما أعلنت أن أكثر من 200 فلسطيني قُتلوا في المخيم خلال تنفيذ العملية ذاتها.