في تصعيد جديد.. الحوثي يمنع السفن من عبور المحيط الهندي نحو إسرائيل

أعلن زعيم الميليشيا الحوثية في اليمن عبدالملك الحوثي، الخميس، منع السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور عبر المحيط الهندي، بالاتجاه المحاذي لجنوب أفريقيا، نحو إسرائيل.

وكشف الحوثي عن "التوجه الجاد للاستمرار ومواصلة توسيع مدى العمليات العسكرية بفاعلية لتصل إلى مناطق ومواقع لم يتوقعها العدو أبداً".

وقال: "إلى منع عبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح".

وأضاف أن "هذه الخطوة المهمة والمتقدمة والكبيرة بدأت بتنفيذ العمليات العسكرية المرتبطة بها عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح".

وأشار إلى أن "عمليات الإسناد هذا الأسبوع كانت 12 عملية باستهداف السفن والبارجات ونُفذّت بـ 58 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن".

ولفت إلى تنفيذ "3 عمليات عسكرية وصل مداها إلى المحيط الهندي، وأن إجمالي السفن المستهدفة والبارجات بلغ 73 سفينة وبارجة".