موسكو.. لافروف يلتقي ممثلين عن الفصائل الفلسطينية (فيديو)

أفاد مصدر من المشاركين في لقاء موسكو، بأن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى في مبنى الخارجية الروسية بالوفود الفلسطينية للترحيب بهم، ومناقشة بعض النقاط، قبيل انطلاق اللقاء الفلسطيني- الفلسطيني".

وقال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، خلال الاجتماع: إن"الخلافات بيننا صغيرة جدا جدا مقارنة بما يجمعنا".