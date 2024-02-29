موسكو.. لافروف يلتقي ممثلين عن الفصائل الفلسطينية (فيديو)
أفاد مصدر من المشاركين في لقاء موسكو، بأن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى في مبنى الخارجية الروسية بالوفود الفلسطينية للترحيب بهم، ومناقشة بعض النقاط، قبيل انطلاق اللقاء الفلسطيني- الفلسطيني".
وقال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، خلال الاجتماع: إن"الخلافات بيننا صغيرة جدا جدا مقارنة بما يجمعنا".
ويجتمع ممثلو حركتي فتح وحماس لمناقشة تشكيل حكومة موحدة، وإعادة بناء غزة، وفقا لتقرير وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، نقلا عن السفير الفلسطيني هناك.
ويأتي الاجتماع بدعوة من روسيا، تحت عنوان "مواجهة التحديات في قطاع غزة"، بهدف الوقوف على مستقبل القطاع، وإمكانية التوصل في أقرب وقت ممكن إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.