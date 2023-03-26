الحكومة اليمنية: هجوم تعز مؤشر على رفض الحوثي لجهود السلام

قالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إن استهداف ميليشيات الحوثيين لموكب محافظ تعز، تزامنًا مع التحركات الدولية والأممية الرامية للوصول إلى حلّ سياسي ينهي الحرب، "يعطي مؤشرًا واضحًا على رفضها الصريح لجهود السلام".

وتعرّضت سيارة محافظ تعز، نبيل شمسان، لهجوم حوثي بواسطة "صاروخ وقذائف هاون ومدفعية" – وفق كالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم، بمنطقة "الكدحة" في مديرية المعافر، جنوبي محافظة تعز، أثناء عودته من مدينة المخا غربي تعز، عقب اجتماع عقد الجمعة مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، وقيادات لدى قوات التحالف العربي في اليمن.

وأكد "مصدر حكومي مسؤول"، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ميليشيات الحوثيين "تستغل التراخي الأممي والدولي في ردع هذه الجرائم الإرهابية بتكثيف عملياتها الإرهابية ضد المدنيين والتصعيد العسكري والقضاء على كل فرص الحل السياسي".