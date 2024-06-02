انفجار صاروخ يشعل حريقًا ضخمًا في الجولان (فيديو)
اندلع حريق كبير في مرتفعات الجولان المحتلة، الأحد، نتيجة انفجار صاروخ في المنطقة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وكان حزب الله اللبناني أعلن، في وقت سابق الأحد، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
وأعلن حزب الله أيضًا، أنه قصف "بسرب من المسيّرات الانقضاضية" مقرًا عسكريًا إسرائيليًا في الجولان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكان قصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان، الأحد، تسبب بمقتل مدنيين لبنانيين كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، وذلك وسط تصعيد متواصل للضربات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل.