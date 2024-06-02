انفجار صاروخ يشعل حريقًا ضخمًا في الجولان (فيديو)

اندلع حريق كبير في مرتفعات الجولان المحتلة، الأحد، نتيجة انفجار صاروخ في المنطقة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، في وقت سابق الأحد، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا.