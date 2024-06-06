أبرز محطات المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 7 أكتوبر

تشهد وتيرة المواجهات بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" اللبنانية ارتفاعًا لافتًا في الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات من اتساع الحريق وجر المنطقة إلى "حرب إقليمية".

ومنذ الـ8 من أكتوبر 2023، اليوم التالي لبدء الحرب في غزة، يتبادل الطرفان قصفًا متقطعًا بشكل شبه يومي، يشهد من حين إلى آخر تصعيدًا، كان أخطره في الساعات الأخيرة، إذ شبَّت حرائق في شمال إسرائيل نتيجة للهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات دون طيار التي أطلقها "حزب الله"، فضلًا عن الارتفاع اللافت لعدد العمليات خلال شهر مايو الماضي قياسًا ببقية الأشهر السابقة.

وبحسب مركز "ألما" للأبحاث فإنّ شهر مايو 2024 كان الشهر الذي شهد "أعلى كثافة لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023".

ووفق تقرير المركز، الذي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد نفذ "حزب الله" 325 هجومًا، وكان متوسط الهجمات اليومي 10 هجمات في اليوم، بينما نفذ الحزب في أبريل الماضي 238 هجومًا بمعدل 7.8 هجوم في اليوم".