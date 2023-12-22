الانقطاع السادس.. الغزيون يغرقون في العزلة دون اتصالات وإنترنت

شهد قطاع غزة للمرة السادسة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل تسبب بحالة شلل أصابت قطاعات واسعة، خاصة القطاعات الخدمية الضرورية في ظل استمرار الحرب.

وتعزو شركة الاتصالات الفلسطينية الخلل المتكرر الذي يتسبب بتوقف الاتصالات والإنترنت إلى القصف الإسرائيلي، كما تشكو الشركة من عدم تمكنها من توفير الوقود اللازم لتشغيل أبراج الاتصالات الخاصة بها.

كما سبق أن أعلنت الشركة أن جزءًا كبيرًا من البنى التحتية التابعة لها تضررت بفعل القصف المستمر الذي طال أجزاءً واسعة من مناطق قطاع غزة، وتسبب في دمار كبير.

ويقول المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن "انقطاع الاتصالات يتسبب في شلل واسع لخدمات الإسعاف في المناطق التي تتعرض للقصف".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "طواقم الإسعاف تنتظر وصول مصابين للمشافي ينقلهم مواطنون بسياراتهم الخاصة، من أجل معرفة أماكن القصف، وهو ما يعوق، بشكل كبير، تقديم الخدمات المنقذة للحياة للمصابين".

وأشار إلى أن توقف الاتصالات يوقع جميع أشكال التواصل بين غرف تلقي الإشارات ونقاط تمركز سيارات الإسعاف، كما يقطع تواصل الطواقم العاملة على الأرض مع إداراتهم خارج قطاع غزة.