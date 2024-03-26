إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أصدر عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قراراً بإيقاف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل الاحتياطي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إن قرار إيقاف الوزير محمد عون عن العمل جاء نتيجة اكتشاف التحقيقات وجود مخالفات قانونية.

وتولى عون منصبه منذ فبراير/شباط 2021، وهو على خلافات مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأصدر رئيس الهيئة كذلك قراراً بإيقاف مدير مصرف شمال أفريقيا - فرع مسلاته إضافة إلى إيقاف رئيس قسم الخدمات الالكترونية بالمصرف مع موظف آخر.