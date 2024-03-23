ما الحيلة التي لجأ إليها الجيش الإسرائيلي لاستدراج حماس إلى "فخ الشفاء"؟

إسماعيل صافي

نفذت إسرائيل عمليات عسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، خلال الأيام الأخيرة، أدى بعضها إلى مقتل قادة في حركة حماس، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وتدور في الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية أحاديث حول خداع الجيش الإسرائيلي لحركة حماس ومسؤوليها وجرهم نحو "فخ" العودة إلى مجمع الشفاء الطبي.

وترجّح مصادر فلسطينية بأن إسرائيل علمت أو على الأقل توقعت، مسبقاً، أن عناصر من حركة حماس والجهاد والفصائل الأخرى، سيعودون بكل تأكيد إلى مستشفى الشفاء، بعدما انسحب منه الجيش الإسرائيلي.

وتؤكد المصادر أنه من خلال وسائل التنصت والتجسس والمتابعة الأرضية والجوية والبحرية، التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، كان لزاماً عليه الوصول لأي معلومة من داخل أو خرج المستشفى المدمر.

ويقول مراقبون، إنه ومع تجاهل وجود متخابرين مع الجيش الإسرائيلي من سكان غزة، فإن الجيش إما توقع نية عناصر حماس العودة إلى المستشفى أو أنه أوقعهم بنفسه في الفخ.

حملة مباغتة

وكشف الجيش الإسرائيلي يوم 18 من الشهر الجاري في بيان، عن تلقيه "معلومات استخبارية حول وجود مسؤولين من حماس في مستشفى الشفاء"، مشيرا إلى أن مسؤولي حماس يستخدمون مرافق المستشفى لـ"إدارة وإخراج أعمال إرهابية".

وأعلن الجيش أنه نفذ ما أطلق عليها "حملة مباغتة" في مناطق محدودة داخل مجمع الشفاء الطبي، مؤكداً أن المعلومات الواردة تطلبت "عملية عاجلة" بعد التأكد من وجود قادة حماس داخل المجمع.

وبدا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري واثقاً من نفسه وهو يؤكد أن الجيش كان يعلم بأن قادة حماس قد تجمعوا في مستشفى الشفاء مجدداً، ليؤكد أن العملية العسكرية هذه المرة ليست ضرورة عملياتية فحسب بل "واجب دولي".