الإمارات تعرب عن قلقها من استعدادات إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ومن "الانعكاسات الإنسانية الخطيرة" التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية"وام"، من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.