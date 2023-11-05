"وول ستريت": غزة تُصبح "مقبرة للأطفال" مع اشتداد القصف الإسرائيلي

لفت تقرير لصحيفة "وول ستريت" إلى أن غزة أصبحت مقبرة للأطفال بفعل الارتفاع المرعب في عدد الهجمات الجوية التي يشنّها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق مأهولة بالمدنيين.

وبحسب التقرير فقد قُتل في غزة، التي يُشكّل مَن هم دون 18 عامًا قرابة نصف سكانها، أكثر من 3900 طفل فلسطيني خلال أربعة أسابيع، أو ما يقرب من 40% من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في غزة نتيجة للغارات الإسرائيلية، وفقًا للسلطات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حماس.

وقال مسؤولو الصحة في غزة، السبت، إن 1200 طفل آخرين في عداد المفقودين، ويُعتقد أن جثثهم مدفونة تحت الأنقاض.