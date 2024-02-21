قتلى وجرحى في قصف استهدف ميليشيا موالية لإيران جنوبي دير الزور

أصيب وقتل أكثر من عشرة أشخاص اليوم الأربعاء، في قصف لطائرات "مجهولة" استهدف موقعا أمنيا لميليشيا موالية لإيران جنوبي مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف استهدف عناصر مكلفين بحماية السيارات العسكرية، وتأمين الطريق البري الذي يصل مدينة دير الزور مع الميادين والبوكمال.

وأشار إلى أن 3 سيارات إسعاف هرعت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو مواقع التفجيرات.

وأتى القصف عقب ساعات من استهداف ميليشيا موالية لإيران بطائرات مسيرة، قاعدة معمل كونيكو للغاز شمالي مدينة دير الزور.