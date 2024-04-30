تأجيل محاكمة الغنوشي رئيس "النهضة" التونسية في قضية "تمجيد الإرهاب"

قررت محكمة الاستئناف في تونس تأجيل محاكمة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، إلى جلسة يوم 6 ماي المقبل، في قضية تمجيد الإرهاب والدعوة للكراهية، بحسب إذاعة "موزاييك".

وكان الغنوشي قد ألقى كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة في الجنوب التونسي تضمنت وصف "الطواغيت"، ما دفع النيابة العامة لإحالته إلى الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بعد شكوى من نقابي أمني.

وصدر حكم بالسجن لمدة عام على الغنوشي قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم المذكور، وبإحالة الملف للدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف، قررت تأييد إدانة الغنوشي مع زيادة العقوبة إلى 15 شهراً مع مراقبة إدارية لمدة 3 أعوام وغرامة مالية.

وطعن فريق الدفاع عن الغنوشي على الحكم الاستئنافي، حيث أصدرت محكمة التعقيب قرارها "بالنقض والإحالة" وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف للنظر فيه مجدداً عبر هيئة مغايرة للدائرة المطعون في حكمها.