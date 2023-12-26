مصدران أمنيان: إسقاط مسيرة قرب مدينة دهب المصرية

قال مصدران أمنيان لرويترز إنه جرى إسقاط مسيرة قرب مدينة دهب السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء.

إلا أنه لم يتسن للمصدرين تأكيد المكان الذي انطلقت منه.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المصرية في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في مدينة دهب.

وذكرت القناة أن شهودا أكدوا أنه "جرى إسقاط جسم طائر على بعد كيلومترين" من سواحل المدينة.

وصعدت مليشيا الحوثي في اليمن هجماتها على السفن في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كما تقول.