الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مجمع الشفاء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبانٍ من مجمع الشفاء الطبي على رؤوس من بداخلها حال استمرار رفضهم الاستجابة لطلبات الجيش الإسرائيلي لهم بالخروج.

وأضاف في بيان له وصل "إرم نيوز" نسخة عنه: "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد الجيش الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين، بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".

وتابع "نستنكر وندين هذه الجريمة المنظمة التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال".