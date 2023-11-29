الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها ويعتقل عددًا من الفلسطينيين
اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط قصف استهدف عددًا من المنازل والمركبات، حيث اندلعت مواجهات عنيفة؛ ما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.
وفي التفاصيل، قال مدير مستشفى الرازي فواز حماد، إن المواجهات أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلان، فيما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مصابًا آخر من داخل مركبة الإسعاف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت مصادر أمنية ومحلية، أن الجيش الإسرائيلي شنَّ حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الجيش تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.