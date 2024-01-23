العراق.. السوداني يقاوم الضغوط لإجراء تعديل وزاري

قال النائب مهدي تقي، عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عازم على إجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة"، يأتي ذلك بعد تسجيله إخفاقات بعمل بعض وزراء كابينته الوزارية، وسط ضغوطات سياسية يتعرض لها لمنع هذا التغيير المرتقب.

وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء.

وأكد أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.