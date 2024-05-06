نذر كارثة إنسانية بفعل توقف مستشفيات ومعابر شرقي رفح

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار، مروان الهمص، إن "الجيش الإسرائيلي يسعى بإعلانه عن عملية عسكرية في محيط المستشفى لإخراجه عن الخدمة، وترك مئات الآلاف من السكان والنازحين دون أي مركز طبي".

وأوضح الهمص، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إدارة المستشفى ستواصل عملها في تقديم الخدمات للجرحى والمرضى وآلاف النازحين، وأنها لم تتخذ أي قرار يتعلق بإخلاء المستشفى في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن "اجتياح المنطقة الشرقية لرفح سيعزل المدينة والقطاع عن العالم الخارجي، وسيحول دون نقل آلاف المصابين والمرضى للخارج"، مبيناً أن حياة الآلاف معرضة للخطر، وأن العملية الإسرائيلية ستؤدي لارتفاع هائل في عدد ضحايا الحرب على غزة.

ولفت إلى أنه "ووفق القرار الإسرائيلي لا يمكن الوصول إلى مستشفى غزة الأوروبي، وهو المستشفى الذي يساند بشكل كبير مدينة رفح، ويقدم لها الخدمات التخصصية، خاصة أن مستشفى أبو يوسف النجار يفتقر لأي أقسام تخصصية، ولا يمكن له التعامل مع أعداد هائلة من الإصابات والمرضى".

وتابع: "ندرس كل الخيارات والحلول المتاحة لضمان تقديم الخدمات الطبية للسكان والنازحين، ونستبعد إخلاء المستشفى وإيقافه عن العمل في الوقت الحالي"، مشدداً على أن إسرائيل تصر على استهداف المستشفيات، ومنع وصول الخدمة الطبية لسكان القطاع.