بينهم 5 أطفال.. مقتل 9 فلسطينيين في النصيرات

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح 12 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بقطاع غزة، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بصاروخين منزلًا مأهولًا من ثلاث طوابق يأوي نازحين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين، بينهم 5 أطفال وسيدتان، بالإضافة إلى أكثر من 12 جريحا غالبيتهم بجراح خطيرة.

وأوضح شهود عيان أن القصف دمّر المنزل وسوّاه بالأرض، وجرى إخراج 9 قتلى وعدد من الجرحى، مشيرين أن هناك الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم مستشفى "شهداء الأقصى" ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران، إن 9 قتلى و12 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء وصلوا إلى المستشفى حتى اللحظة جرّاء قصف إسرائيلي لمنزل مأهول غرب مخيم النصيرات.

وأوضح الدقران، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "يجري تقديم الخدمات العلاجية للجرحى رغم شح الإمكانيات الطبية وعدم توفر الأدوية العلاجية اللازمة".

وأشار المسؤول الطبي أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لم يتسنى إجلاءهم بعد بسبب ضعف الإمكانات والمعدات.