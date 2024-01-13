الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات "استباقية" جنوب لبنان

وأضاف، أن القصف الإسرائيلي طال أطراف عيتا الشعب، ورميش، وعيترون، ويارون، في القطاع الأوسط، وحولا، ومحيط الخيام، وكفركلا التي استهدفت بالقذائف الفوسفورية، وحانين، والضهيرة، واللبونة، ومنطقة حامول إلى الشرق من الناقورة غربًا.

من جانبه، قال الإعلام الإسرائيلي، إن الجيش يشن هجومًا استباقيًا على جنوب لبنان، والمقاتلات تهاجم أهدافًا لحزب الله".

وأعلنت ميليشيا حزب الله عن تنفيذ عمليات ضد المواقع الإسرائيلية المقابلة للشريط الحدودي في بركة ريشا، والعاصي، وثكنة برانيت.