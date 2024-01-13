الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات "استباقية" جنوب لبنان
نفَّذ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات على بلدات جنوب لبنان، استهدفت إحداها منزلاً في بلدة يارين، ما أسفر عن تدميره بالكامل، كما طالت الغارات المنطقة الواقعة بين يارين وطير حرفا في القطاع الغربي.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن الطائرات الإسرائيلية نفَّذت 4 غارات على بلدة ميس الجبل، التي تعرضت أيضًا لقصف بنحو 25 قذيفة فوسفورية، فيما انفجر صاروخان اعتراضيان في أجوائها، أطلقتها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.
وأضاف، أن القصف الإسرائيلي طال أطراف عيتا الشعب، ورميش، وعيترون، ويارون، في القطاع الأوسط، وحولا، ومحيط الخيام، وكفركلا التي استهدفت بالقذائف الفوسفورية، وحانين، والضهيرة، واللبونة، ومنطقة حامول إلى الشرق من الناقورة غربًا.
من جانبه، قال الإعلام الإسرائيلي، إن الجيش يشن هجومًا استباقيًا على جنوب لبنان، والمقاتلات تهاجم أهدافًا لحزب الله".
وأعلنت ميليشيا حزب الله عن تنفيذ عمليات ضد المواقع الإسرائيلية المقابلة للشريط الحدودي في بركة ريشا، والعاصي، وثكنة برانيت.