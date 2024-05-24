قاضيان اعترضا قرار "العدل الدولية" بشأن رفح.. من هما؟

جوليا سيبوتيندي

وعارضت سيبوتيندي كل القرارات التي تضمّنها أمر المحكمة الصادر في جلسة الجمعة، والتي كانت نائبة لرئيسها، القاضي نواف سلام، من لبنان، وهو عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.

ويتكون فريق محكمة العدل الدولية، الذي ينظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية.

وقبل ذلك، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت، في ينايرالماضي، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في حربها على حركة حماس في غزة.

وكتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية "ليس لها ما يبررها؛ لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي"، وفق ما نقلت "شبكة أخبار "سي أن أن".

ومنذ تعيينها 2012 وإعادة تعيينها في عام 2021، خدمت سيبوتيندي في المحكمة خلال ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى.

وفي الحالتين اللتين طلب فيهما اتخاذ تدابير مؤقتة، صوتت سيبوتيندي لصالحهما. ويشمل ذلك قضية 2022 بين أوكرانيا وروسيا، التي صوتت فيها لصالح جميع التدابير المؤقتة الثلاثة التي تم تمريرها، والتي تضمنت مطالب بأن توقف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وكانت حاضرة أيضا في جلسات الاستماع في نزاع بين بيرو وتشيلي بشأن الحدود البحرية للبلدين في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 2012.

وقبل انضمامها إلى المحكمة، عملت في المحكمة العليا في أوغندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وفق تقرير عنها من موقع "غلوبال أفيرز".