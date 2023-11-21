لقطة من الاشتباكات في الجنوب اللبناني
لقطة من الاشتباكات في الجنوب اللبنانيأ ف ب

4 قتلى جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة، أن الحادث، وهو الثاني الذي يقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الثلاثاء، وقع على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور وعلى بعد 7 أميال إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.

لقطة من الاشتباكات في الجنوب اللبناني
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وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل صحفيان من فريق "قناة الميادين" خلال تغطيتهما للتطورات على جبهة جنوب لبنان.

ولقي الصحفيان فرح عمر وربيع المعماري حتفهما بعد استهدافهما بغارتين إسرائيليتين عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.

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