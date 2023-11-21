4 قتلى جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة، أن الحادث، وهو الثاني الذي يقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الثلاثاء، وقع على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور وعلى بعد 7 أميال إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.