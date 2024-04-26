أمريكا تعلن بدء بناء رصيف بحري في غزة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة بهدف "زيادة وصول المساعدات" إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد لصحفيين: "أؤكد أن سفناً حربية أمريكية.. بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقت ورصيف في البحر".
ومن شأن هذه المنصة المؤقتة في البحر أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقا بواسطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة الذي يشهد حربا.
لكن جنودا أمريكيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضا.
وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق.
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خطرة جدا ناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل عليه، منذ أكثر من ستة أشهر، ويحتاج سكانه إلى مساعدات للاستمرار.