أمريكا تعلن بدء بناء رصيف بحري في غزة

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا المسعى لا يتضمن "نشر قوات على الأرض" في قطاع غزة الذي يشهد حربا.

لكن جنودا أمريكيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضا.

وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خطرة جدا ناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل عليه، منذ أكثر من ستة أشهر، ويحتاج سكانه إلى مساعدات للاستمرار.