الصين: ممثلون عن حركتي حماس وفتح أجروا محادثات في بكين
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن حركتي حماس وفتح أجرتا محادثات بهدف المصالحة بينهما في العاصمة بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، "بناء على دعوة من الصين، قام ممثلو حركتي فتح وحماس بزيارة بكين مؤخرًا لإجراء مناقشات معمَّقة وصريحة للدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية".
وقال لين، "إن الجانبين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور، وناقشا العديد من القضايا المحددة وأحرزا تقدمًا"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وتدعم الصين القضية الفلسطينية منذ عقود وتؤيد الحل القائم على مبدأ الدولتين، في حين أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014.
وعززت الصين علاقاتها التجارية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة مع الشرق الأوسط، الذي يقع جزءٌ كبيرٌ منه تقليديًّا في دائرة النفوذ الأمريكي.