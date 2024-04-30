الصين: ممثلون عن حركتي حماس وفتح أجروا محادثات في بكين

وقال لين، "إن الجانبين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور، وناقشا العديد من القضايا المحددة وأحرزا تقدمًا"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وتدعم الصين القضية الفلسطينية منذ عقود وتؤيد الحل القائم على مبدأ الدولتين، في حين أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014.

وعززت الصين علاقاتها التجارية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة مع الشرق الأوسط، الذي يقع جزءٌ كبيرٌ منه تقليديًّا في دائرة النفوذ الأمريكي.