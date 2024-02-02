الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا في البحر الأحمر (فيديو)
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن نظام الدفاع الجوي اعترض صاروخا في منطقة البحر الأحمر.
وقال أفيخاي أدرعي على حسابه بمنصة "إكس": "اعترض نظام السهم حيتس قبل قليل بنجاح في منطقة البحر الأحمر صاروخا أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية".
ولم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب موقع إطلاق الصاروخ، لكن في وقت سابق، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صواريخ من اليمن صوب المدن الإسرائيلية.
وبدأت هذه التوترات مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.