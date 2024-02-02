الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا في البحر الأحمر (فيديو)

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه المقتضب موقع إطلاق الصاروخ، لكن في وقت سابق، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صواريخ من اليمن صوب المدن الإسرائيلية.

وبدأت هذه التوترات مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.