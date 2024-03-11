"القاعدة" يعلن وفاة زعيمه خالد باطرفي وينصّب سعد العولقي قائداً جديداً

أعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، الأحد، مقتل زعيمه خالد باطرفي، دون أن يقدم أسباباً لذلك، في وقت كشف فيه عن تعيين سعد العولقي زعيماً جديداً للتنظيم.

وأخفى التنظيم المتشدد تفاصيل وملابسات مقتل زعيمه باطرفي، الذي كان قد تولى قيادة التنظيم بعد مقتل قاسم الريمي الزعيم السابق في هجوم بطائرة مسيّرة أمريكية في يونيو/حزيران 2015.

وأشار مركز "سايت" إلى أن المسؤول الشرعي في التنظيم إبراهيم القوصي أكد في تسجيل بُث، الأحد، مقتل باطرفي زعيم التنظيم منذ شباط/فبراير 2020.

وقال خبيب السوداني القيادة في التنظيم في إصدار مصور: "ننعي في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب بحزن شديد فقدان المجاهد خالد باطرفي، زعيم التنظيم الذي توفي مرابطاً ومجاهداً".