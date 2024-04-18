الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "مسؤول التحقيقات في أمن حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال من وصفه بالمسؤول عن التحقيق في آلية الأمن الداخلي لمنظمة حماس".

وقال الجيش عبر حسابه في منصة "إكس" أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت هذا الأسبوع، يوسف رفيق أحمد شبات، المسؤول عن التحقيق في آلية الأمن الداخلي لمنظمة حماس في منطقة بيت حانون، ما أدى إلى مقتله.

وأشار إلى أن ذلك جاء "بعد المعلومات العملياتية التي جمعتها قيادة المنطقة الجنوبية".

وكان الجيش الإسرائيلي توغل في بيت حانون يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن ينسحب يوم الأربعاء.