ارتفاع عدد الإصابات في الهجوم على قاعدة أمريكية إلى 34
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية، إثر الهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا بين الحدود الأردنية السورية إلى 34، بحسب بيان نقلته وكالة الأناضول.
وقالت الحكومة الأردنية، أمس الأحد، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، كان "على الحدود بين الأردن وسوريا"، مؤكدة أن الهجوم "لم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود".
وأفادت القيادة المركزية في بيان، بمقتل 3 جنود أمريكيين جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار على قاعدة شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود السورية.
وأضافت أن عدد الجرحى ارتفع من 25 إلى 34 على الأقل، وأن الأمر تطلب نقل 8 أفراد منهم خارج الأردن لتلقي مستوى رعاية أعلى.
وأشارت إلى احتمال تغير عدد الإصابات مع استمرار تقييم الأفراد الآخرين في القاعدة.