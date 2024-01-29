ارتفاع عدد الإصابات في الهجوم على قاعدة أمريكية إلى 34

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية، إثر الهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا بين الحدود الأردنية السورية إلى 34، بحسب بيان نقلته وكالة الأناضول.

وقالت الحكومة الأردنية، أمس الأحد، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، كان "على الحدود بين الأردن وسوريا"، مؤكدة أن الهجوم "لم يسفر عن إصابة أي من قوات حرس الحدود الأردنية المتواجدين على الحدود".