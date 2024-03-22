بلينكن يحذر إسرائيل من مهاجمة رفح.. ويندد بالفيتو الروسي الصيني

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أي هجوم على رفح جنوبي غزة سيهدد بفرض "عزلة أكبر" على إسرائيل، والإضرار بأمنها على المدى الطويل، كما ندد بالفيتو الصيني الروسي على مشروع قرار قدمته واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بلينكن للصحفيين، أثناء مغادرته إسرائيل، أنه أجرى "محادثات صريحة"، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب "رويترز".

وذكر أن أية عملية عسكرية برية في رفح تخاطر بقتل المزيد من المدنيين، كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية.