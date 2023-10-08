لافروف يلتقي أبو الغيط في موسكو

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الإثنين، في موسكو؛ لبحث ملف الصراع العربي الإسرائيلي، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا عبر "تلغرام" إنه "في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، ستجرى مباحثات بين سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية في موسكو"، مضيفة أنه "لدى روسيا والجامعة العربية أجندة مزدحمة، لكن نظراً للتصعيد في الصراع العربي الإسرائيلي، فإن هذا الموضوع سوف يحظى بالأولوية خلال المباحثات".