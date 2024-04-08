إسرائيل ترفض طلبا تركيا بإنزال مساعدات جوّا في غزة

رفضت إسرائيل طلبا تركيا بإنزال مساعدات جوا في غزة، وفقا لما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وقال وزير الخارجية التركي: "اليوم، علمنا أن طلبنا الذي رحبت به السلطات الأردنية، رفضته إسرائيل"، مضيفا: "قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد إسرائيل"، معتبرا أن ليس هناك "أي عذر" لرفض مساعدة "سكان غزة الجائعين".

وأرسلت تركيا، عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.