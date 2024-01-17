وزيرة إسرائيلية تثير جدلاً لتناولها "البوشار" خلال اجتماع أمني

كشفت تقارير إخبارية عبرية أن وزيرة إسرائيلية تناولت "البوشار" خلال مشاهدتها مشادة كلامية خلال اجتماع حكومي أمني بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ما أثار جدلًا واتهامات من حزب الليكود لعضو مجلس الحرب بيني غانتس بتسريب الواقعة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه أثناء بدء المشادة الكلامية بين بن غفير وغالانت، خلال اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة على خلفية إدارة الحرب في غزة، صرخت الوزيرة ميري ريغيف، قائلة: "بدأت الحفلة"، ثم تناولت كيسًا من "البوشار" من حقيبتها، وبدأت تناوله على وقع السجال، بحسب موقع "Middle East Monitor".