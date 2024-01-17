وزيرة إسرائيلية تثير جدلاً لتناولها "البوشار" خلال اجتماع أمني
كشفت تقارير إخبارية عبرية أن وزيرة إسرائيلية تناولت "البوشار" خلال مشاهدتها مشادة كلامية خلال اجتماع حكومي أمني بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ما أثار جدلًا واتهامات من حزب الليكود لعضو مجلس الحرب بيني غانتس بتسريب الواقعة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه أثناء بدء المشادة الكلامية بين بن غفير وغالانت، خلال اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة على خلفية إدارة الحرب في غزة، صرخت الوزيرة ميري ريغيف، قائلة: "بدأت الحفلة"، ثم تناولت كيسًا من "البوشار" من حقيبتها، وبدأت تناوله على وقع السجال، بحسب موقع "Middle East Monitor".
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن عضو حزب الليكود، وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، اتهم عضوي مجلس الحرب، بيني غانتس، وهيلي تروبر، بتسريب الواقعة لوسائل الإعلام بقصد "السخرية" من حزب الليكود.
وقال الوزير أمسالم في جلسة الكنيست، مساء أمس الإثنين، إن جميع القنوات التلفزيونية في إسرائيل ناقشت موضوع من تناول "البوشار" أثناء جلسة الحكومة، وماذا كان نوعه.
ولم يصدر عن الوزيرين غانتس و تروبر أي تعليق على هذه الاتهامات.