كيف سيكون المشهد في رفح حال شرعت إسرائيل بعملية عسكرية؟

وأدّى اكتظاظ السكان بشكل كبير جدًا في المدينة، التي كان يقطنها 250 ألف نسمة، بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، إلى جعلها غير قابلة للحياة، لا سيما في ظل عدم توافر أدنى مقومات الحياة، بالإضافة إلى انعدام الخدمات فيها.

مشهد كارثي

وقال المواطن سليم عبد العال نازح من شمال غزة إلى رفح: "مررنا بأيام قاسية جدًا في عملية النزوح، حيث نزحنا تحت القصف الإسرائيلي إلى منطقة الصفطاوي شمال غزة، وسط الدمار الهائل والدبابات والآليات العسكرية، ومشينا مسافة 20 كيلومترًا على الأقدام حتى وصلنا إلى مخيم النصيرات ومنه إلى رفح".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، نعيش في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح داخل خيمة أكثر من 18 شخصًا من أفراد عائلتي في ظروف معيشية قاسية في ظل عدم توافر المواد الغذائية الأساسية فضلًا عن الغلاء المعيشي الفاحش.