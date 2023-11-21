صور أقمار صناعية تظهر نحو نصف مباني شمال غزة وهي مدمرة

ووفقًا للتحليل أيضًا، فقد تضرر ما لا يقل عن 13.200 مبنى في جنوب غزة، تحت خط الإخلاء الذي أقامته إسرائيل في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أمرت جميع سكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب.

وقالت "نيويورك تايمز": في الأيام الأخيرة، أفاد بعض السكان في خان يونس وما حولها في جنوب غزة أيضًا بأنهم رأوا أوامر إخلاء، على شكل منشورات موجهة إلى سكان القرى الزراعية شرق المدينة. كما تعرضت بعض المناطق في تلك القرى، بما في ذلك خزاعة وبني سهيلة، لأضرار جسيمة.

وأضافت أن تدمير المباني وغيرها من المنشآت استمر في شمال غزة حتى مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده هناك ومواصلة تقدمه داخل مدينة غزة. كما تحاصر القوات الإسرائيلية بشكل متواصل المستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك المستشفى الإندونيسي الذي تعرَّض للقصف في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تُبرر استمرارها في تدمير البنية التحتية بقولها إن حماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة، قامت بإخفاء قواعد داخل المستشفيات، وبدأت إسرائيل بنشر مقاطع فيديو تقول إنها تدعم تأكيداتها.