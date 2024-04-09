الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حماس وسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال حاتم الغمري أحد أبرز قادة حماس في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، بغارة جوية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغمري كان "رئيس لجنة الطوارئ الحكومية التابعة للحماس في مخيمات الوسطى".

وأضاف: "أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وقضت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية مساء أمس على المخرب المدعو حاتم الغمري".

وتابع: "كجزء من وظيفته عمل الغمري عنصراً تابعاً للجناح العسكري التابع لحماس في مجال إطلاق القذائف الصاروخية في كتيبة المغازي التابعة للواء مخيمات الوسطى".