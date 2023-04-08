العراق يطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي بعد قصف مطار السليمانية

طالبت الرئاسة العراقية، اليوم، الحكومة التركية، بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن شن ضربات استهدفت مطار السليمانية في إقليم كردستان العراق، واصفة تلك الضربات بـ"الأعمال العدائية على الأراضي العراقية".

وأكدت الرئاسة في بيان "عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".